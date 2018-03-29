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| | Кэти Перри возобновила роман с Орландо Блумом

Кэти Перри возобновила роман с Орландо Блумом

Сегодня, 18:05
Американская популярная певица Кэти Перри подтвердила информацию, что она вновь встречается с актером Орландо Блумом. В прошлом году было известно про их расставание.

Кэти Перри возобновила роман с Орландо Блумом

 

Встречаться Кэти Перри и Орландо Блум начали еще в 2016 году, но о том, что звездная пара расстались, стало известно уже в прошлом году. Недавно певица подтвердила слухи, что они с Блумом возобновили роман. На концертном туре Перри в Японии актер был замечен вместе с ней, а сама певица посвятила возлюбленному одну их исполняемых композиций.

Со сцены в Японии Кэти Перри обратилась к Орландо Блуму, сообщив, что в настоящее время чувствует себя любимой более, чем когда-либо прежде. Кроме посещения выступления певицы, актер прогулялся с ней по Токио, а также покатался на местных аттракционах.

В прошедшие выходные и сама Перри летала к Блуму в Прагу, где в настоящее время проходят съемки фантастического сериала с его участием.

Поклонники певицы восприняли, как примету предстоящей свадьбы то, что на недавней свадьбе своей сестры, Кэти Перри поймала букет невесты. Как раз вскоре после этого и стало известно о восстановлении ее отношений с Блумом.
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