Кэти Перри возобновила роман с Орландо Блумом

Американская популярная певица Кэти Перри подтвердила информацию, что она вновь встречается с актером Орландо Блумом. В прошлом году было известно про их расставание.

Встречаться Кэти Перри и Орландо Блум начали еще в 2016 году, но о том, что звездная пара расстались, стало известно уже в прошлом году. Недавно певица подтвердила слухи, что они с Блумом возобновили роман. На концертном туре Перри в Японии актер был замечен вместе с ней, а сама певица посвятила возлюбленному одну их исполняемых композиций.Со сцены в Японии Кэти Перри обратилась к Орландо Блуму, сообщив, что в настоящее время чувствует себя любимой более, чем когда-либо прежде. Кроме посещения выступления певицы, актер прогулялся с ней по Токио, а также покатался на местных аттракционах.В прошедшие выходные и сама Перри летала к Блуму в Прагу, где в настоящее время проходят съемки фантастического сериала с его участием.Поклонники певицы восприняли, как примету предстоящей свадьбы то, что на недавней свадьбе своей сестры, Кэти Перри поймала букет невесты. Как раз вскоре после этого и стало известно о восстановлении ее отношений с Блумом.