Поклонники просят Волочкову перестать показывать уставшие ноги

Известная российская балерина Анастасия Волочкова на своей странице в социальной сети Instagram после тренировок показала поклонникам измучанные ноги. Подписчики в свою очередь попросили больше не публиковать такие видеоролики.

Вещий Олег

На кадрах видно, что ноги у Волочковой очень уставшие и воспаление уже распространилось по всей ступне. Из-за интенсивных тренировок балерина сильно устаёт, но снимает свои недуги на камеру и публикует в Instagram. Поклонники после очередного ролика возмутились. Дело в том, что Волочкова посвятила свой аккаунт демонстрации регулярных тренировок и отношений со своим возлюбленным Михаилом Логиновым.Подписчики стали просить балерину больше не публиковать такие записи из-за того, что они скорее относятся к шоковому контенту. «Настя, я уважаю ваш труд, но зачем показывать больные ноги? Мне после этого становится плохо, и я хочу теперь отписаться от вас», - написала одна из подписчиц. С ней оказались солидарны свыше сотни комментаторов, которые выразили негодование под видеороликом Волочковой.