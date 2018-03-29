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| | Владимир Пресняков попал на проект "Ты супер!"

Владимир Пресняков попал на проект "Ты супер!"

Сегодня, 17:31
В судейский состав шоу «Ты супер!» вошел российский певец Владимир Пресняков. Одна из участниц вокального конкурса рассказала стих в честь его 50-летнего юбилея 29 марта.

Владимир Пресняков попал на проект "Ты супер!"

 

В судейский состав певческого телевизионного конкурса «Ты супер!» вошел российский знаменитый певец Владимир Пресняков. Его появление среди членов жюри удивило большинство участников. Одна 11-летняя конкурсантка особенно была поражена его присутствию, ведь для выступления она подготовила песню «Острова», исполненную Пресняковым раннее. Присутствие певца в судебном кресле не помешало ей получить за свое исполнение голоса всех четырех судей.

Кроме того, эта же 11-летняя исполнительница прочла в честь 50-летнего юбилея певца стихотворение. День рождения Владимира Преснякова 29 марта. В словах благодарности за исполнение его песни, музыкант поблагодарил участницу за то, что после услышанной песни «Острова» вновь вспомнил Москву времен своего детства.
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