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Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса

Сегодня, 17:10
Известный адвокат многих звёзд российского шоу-бизнеса Сергей Жорин неэтично прокомментировал арест Витаса. Напомним, что певец также является его клиентом.

Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса

 

Сергей Жорин шокировал своим поступком в первую очередь своих подписчиков и поклонников творчества Витаса. Одинцовским судом города Москва было принято постановление арестовать Виталия Грачёва (Витаса) на 7 суток по обвинению в стрельбе. Такое событие не могло быть не описано на странице правового защитника артиста – Сергея Жорина.

Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса

 

Адвокат опубликовал в социальной сети отрывок репортажа на российском федеральном канале. Музыку он вставил свою: песню «Первый срок» группы «Лесоповал». Обычный «тюремный шансон», как его описываю слушатели. Жорин изменил строки из припева: «А воровской припев такой: семь лет – не вышка», подписав пост: «Вечер в хату, пацаны. 7 дней не вышка». Подписчики пришли в недоумение и назвали поступок неэтичным и оскорбительным. Они также поинтересовались, знает ли сам Витас о публикации и как к ней относится.
Елизавета Трюфель
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