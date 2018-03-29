Адвокат Сергей Жорин высмеял арест своего подопечного Витаса

Известный адвокат многих звёзд российского шоу-бизнеса Сергей Жорин неэтично прокомментировал арест Витаса. Напомним, что певец также является его клиентом.

Сергей Жорин шокировал своим поступком в первую очередь своих подписчиков и поклонников творчества Витаса. Одинцовским судом города Москва было принято постановление арестовать Виталия Грачёва (Витаса) на 7 суток по обвинению в стрельбе. Такое событие не могло быть не описано на странице правового защитника артиста – Сергея Жорина.

Елизавета Трюфель