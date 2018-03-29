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| | Скарлетт Йоханссон станет героиней фильма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити

Скарлетт Йоханссон станет героиней фильма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити

Сегодня, 16:24
Американская актриса и солистка Скарлетт Йоханссон, известная по картинам «Матч-поинт» и «Трудности перевода», примет участие в съемках фильма «Кролик Джоджо» про придуманного Адольфа Гитлера. Режиссером ленты является Тайка Вайтити.

Скарлетт Йоханссон станет героиней фильма «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити

 

В «Кролике ДжоДжо» рассказывается о десятилетнем мальчике, живущем в Германии во времена Второй мировой войны. Его никто не понимает, даже самые близкие люди относятся к нему с пренебрежением. Мальчик пытается выжить в новых условиях. Мать ребенка обвиняет сына в том, что он живет фантазиями. В итоге герой фильма придумывает себе приятеля Адольфа Гитлера. Речь идет не о фюрере Третьего рейха, а о совершенно другом, воображаемом персонаже.

Мальчик пытается найти замену отцу, которого потерял ранее, поэтому общается с придуманным Гитлером. Ситуация выходит из-под контроля, когда мать главного героя прячет у себя еврейскую девочку. Вайтити провел успешные переговоры со Скарлетт Йоханссон и она согласилась на участие в «Кролике ДжоДжо». Теперь режиссеру нужно найти актера на роль мальчика-фантазера.
Домбровский Сергей
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