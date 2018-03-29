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| | Костенко беременна: Пользователи Сети прогнозируют нервный срыв у Ольги Бузовой

Костенко беременна: Пользователи Сети прогнозируют нервный срыв у Ольги Бузовой

Сегодня, 15:51
Счастливая пара Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко признались, что ожидают появление наследника. Поклонники Ольги Бузовой считают, что с связи с этой новостью у артистки может ухудшиться самочувствие на фоне нервного срыва.

Костенко беременна: Пользователи Сети прогнозируют нервный срыв у Ольги Бузовой

 

Ольга Бузова очень тяжело переживала расставание с Дмитрием Тарасовым, с которым развелась в 2016 году. Сам футболист уже успел повторно жениться и сейчас ожидает рождение малыша. Поклонники считают, что ситуация может повториться и Ольге снова понадобится медицинская помощь. Напомним, после развода Бузова лежала под капельницами и даже упала в обморок во время концерта.

Костенко беременна: Пользователи Сети прогнозируют нервный срыв у Ольги Бузовой

 

«Жду новую песню от Бузовой», «У неё точно нервный срыв случится, с таким-то бывшим», «Поздравляю! Но вот Бузовой будет явно не до радости», «Бузова выпустит трек, что дети – для неудачников», «Бузова снова будет с капельницами и нервными срывами», - заявили интернет-пользователи в соцсети Instagram.
Светлана Славянская
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