«Вернуться к нормальной жизни»: Седокова активно занялась благотворительностью после трагедии в Кемерово

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Своих два первых, после трагических событий в Кемерово, актриса посвятила анонсу предстоящих 31 марта и 1 апреля выставок собак и кошек. Большее внимание теле- и радиоведущая уделила, естественно, псам, напомнив, что она волонтёр приюта для собак, в котором живут шестьсот уникальных, верных, самых благодарных супер-питомцев.

Януш Серпнень

«Сегодня новый день и мы пытаемся вернуться к нормальной жизни. Мы должны. Мы все хотели помочь, и я знаю, как!», - такими словами начала свой пост Седакова. Затем волонтер напомнила о более чем шести сотнях супер добрых и ласковых собак, которые сейчас без дома и тепла ждут своего хозяина. И предупредила, что сегодня она целый день будет знакомить с собаками из приюта. Уточнив, что если вы в Москве, то 31 марта и 1 апреля можете прийти на выставку-фестиваль Woof fest «Фестиваль о тех, кто рядом!», который пройдет на территории Хлебзавода 9 по адресу: улица Новодмитровская 1 стр 1. Добавив, что в субботу, 31 марта, с 11 до 19 на выставке будут семьдесят собак из московских приютов, а 1 апреля пройдет день кошек.Со слов поп-певицы, все животные привиты, социализированы и ждут вас - своих новых хозяев. В случае, сделала уточнение ведущая, если у вас уже есть домашний питомец, то тогда просто приходите поддержать участников, на Woof fest можно приносить корм, лекарства, игрушки, поводки и ошейники в помощь приютам.Продолжая тему Анна, как и обещала, в коротком видео познакомила всех с первой собакой по кличке Бруня и мельком пробежалась по клеткам с другими животными. У Брунгильды, как ее назвала волонтер, нет дома, то есть сейчас для нее домом является приют для бездомных собак. Как утверждает ведущая, эта собака «обнимаха» уже несколько лет живет в клетке 2 на 2 метра с ещё 3 соседями и 596 пушистиками, живущими рядом.«Приходите 31 марта на Woof fest и забирайте Брунгильду домой! Или других наших собак! А если пока не готовы и хотите помочь - приходите к нам гулять с собаками! Просто гладить собак приходите! Все адреса и контакты есть! Пишите!», - обратилась к подписчикам Седокова, дописав в послесловии, что у нее интересуются как помочь денежкой собакам, и она не скрывает, что такая помощь нужна, дав адрес, куда можно отправить деньги и также посоветовав лучше подписаться на портал, где девочки волонтеры все вам расскажут. «И спасибо огромное! Давайте найдём дом нашим супер собакам», - таким призывом завершила второй пост Анна Седакова.