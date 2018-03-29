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| | «Стриптизёр пенсионного возраста»: Лена Миро публично унизила супруга Наташи Королёвой

«Стриптизёр пенсионного возраста»: Лена Миро публично унизила супруга Наташи Королёвой

Сегодня, 15:18
Популярная интернет-журналистка Лена Миро, которая славится своим «острым» словом, недавно унизила супруга Наташи Королёвой стриптизёра Тарзана. По мнению Миро, не мужское дело в 48 танцевать голым на людях.

«Стриптизёр пенсионного возраста»: Лена Миро публично унизила супруга Наташи Королёвой

 

Лена Миро раскритиковала Сергея Глушко, который продолжает активно гастролировать по всей стране со своими шоу эротического жанра. «Мужу Наташи Королёвой Сергею Глушко - 48 лет. Он по-прежнему зарабатывает на жизнь стриптизом. Вот что должно быть у мужика в голове, чтобы почти в полтос извиваться на сцене без трусов за деньги», - заявила Миро в скандальной статье.

Также журналистка напомнила, что у Тарзана с Наташей Королёвой взрослеет сын, которому сейчас 15 лет. «Трясти голым телом в Волгодонске за деньги в 48 лет? Будучи отцом 15-летнего подростка? Серьёзно?!», - возмутилась Миро.
Светлана Славянская
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