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| | Солист «Дискотеки Аварии» потерял отца

Солист «Дискотеки Аварии» потерял отца

Сегодня, 15:22
Алексей Рыжов, известный как один из солистов российской поп-группы «Дискотека Авария», в своем Instagram сообщил о том, что умер его отец. Родитель музыканта ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Солист «Дискотеки Аварии» потерял отца

 

«Похоронил своего папу. Рыжов Олег Иванович. Выпейте, скушайте, вечная память», - скромно написал в своем Instagram Рыжов.

Музыкант причины смерти родителя разглашать не стал, несмотря на то, что в секции комментариев по этому поводу задавали много вопросов. Верные поклонники решили поддержать своего кумира в столь непростое время и засыпали его соболезнованиями.

Рыжов неоднократно рассказывал о том, что его отец был самым уважаемым членом его семейства. Своего родителя в феврале текущего года член «Дискотеки Аварии» сделал дедушкой в третий раз и признавался, что Олег Иванович на «седьмом небе» от счастья. К сожалению, долго понянчиться с новорожденным внуком ему не удалось, несмотря на то, что, по признанию Рыжова, это было любимым занятием его отца.
Николай Офицеров
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