Солист «Дискотеки Аварии» потерял отца

Алексей Рыжов, известный как один из солистов российской поп-группы «Дискотека Авария», в своем Instagram сообщил о том, что умер его отец. Родитель музыканта ушел из жизни в возрасте 77 лет.

Николай Офицеров

», - скромно написал в своем Instagram Рыжов.Музыкант причины смерти родителя разглашать не стал, несмотря на то, что в секции комментариев по этому поводу задавали много вопросов. Верные поклонники решили поддержать своего кумира в столь непростое время и засыпали его соболезнованиями.Рыжов неоднократно рассказывал о том, что его отец был самым уважаемым членом его семейства. Своего родителя в феврале текущего года член «Дискотеки Аварии» сделал дедушкой в третий раз и признавался, что Олег Иванович на «седьмом небе» от счастья. К сожалению, долго понянчиться с новорожденным внуком ему не удалось, несмотря на то, что, по признанию Рыжова, это было любимым занятием его отца.