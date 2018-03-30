Дженнифер Лопес приобрела квартиру в Нью-Йорке за 15 млн долларов

Солистка, звезда экранов, танцовщица и бизнесвумен Дженнифер Лопес вместе со своим мужчиной бейсболистом Алексом Родригесом приобрела квартиру в Нью-Йорке стоимостью 15 млн долларов с видом на Манхэттен.

Домбровский Сергей

Новое жилье певицы находится в центральной части мегаполиса на Парк-авеню. Площадь пентхауса равняется 1,2 тысячам квадратных метров. Жилище содержит три спальни, четыре ванных и прочие комнаты. Владельцы квартиры получают круглосуточный доступ к бассейну, развлекательному заведению со спиртными напитками и вкусной едой. Любители изнурительных тренировок могут пойти в спортивный зал. Желающие посмотреть интересный фильм отправятся в кинотеатр. Дженнифер Лопес пришлось продать собственную квартиру ради приобретения новой.Вокалистка и ее любовник стали владельцами пентхауса в самом высоком жилом здании мира. Соседом Дженнифер Лопес станет предприниматель из Саудовской Аравии. Бизнесмен купил квартиру в небоскребе за 87 млн долларов.