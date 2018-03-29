Максим Матвеев показал неприличный рисунок его сына

Известный российский актёр кино и театра Максим Матвеев поделился плодами творчества своего сына с многочисленными поклонниками, которые весьма неоднозначно отнеслись к талантам юного чада.

В официальном Instagram-аккаунте Матвеева появилась фотография, на ней артист с довольной улыбкой запечатлён с рисунком, который нарисовал его маленький сын. Многие пользователи не смогли сдержать смеха и умиления от образа Максима, которого его пятилетний сын Андрей наделил богатырской силой, нарисовав ему сразу по два бицепса на каждой руке. Сам Матвеев заметил, что дети являются смыслом жизни для людей, поэтому их необходимо беречь всеми усилиями.

Александр Вест

Стоит отметить, в комментариях под записью Максима разразилась настоящая дискуссия, в которой подписчики актёра, увидевшие половой орган на рисунке, стали заявлять о неподобающем характере творения юного сына Матвеева. Другие же пользователи заметили, что ребёнок просто украсил трусы папы узорами.