Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям

Известный российский продюсер Максим Фадеев на своей странице в Instagram анонсировал песню, посвященную погибшим в пожаре ТЦ «Зимняя вишня» от 25 марта 2018 года. Композиция никогда не появится в сервисах iTunes и Google Play.

Вещий Олег

Фадеев опубликовал отрывок песни, посвященной погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». В тексте говорится о сострадании и переживаниях за судьбы родных и близких жертв пожара. Продюсер уточнил, что не будет размещать эту композицию в сервисах iTunes и Google Play. Фадеев дополнил песню заставкой, на которой видна связь между взрослым поколением и детьми.То, что в пожаре погибло множество детей, стало большим шоком для россиян и жителей соседних стран. Поклонники Фадеева подчеркнули, что написать песню за такое короткое время очень непросто, но у продюсера получилось это довольно-таки хорошо. Всего за пару минут после публикации в Instagram её прослушали свыше 30 тысяч человек, а «ВКонтакте» оценили уже более 10 тысяч.