Фадеев посвятил песню погибшим в Кемерово детям

Фадеев опубликовал отрывок песни, посвященной погибшим в ТЦ «Зимняя вишня». В тексте говорится о сострадании и переживаниях за судьбы родных и близких жертв пожара. Продюсер уточнил, что не будет размещать эту композицию в сервисах iTunes и Google Play. Фадеев дополнил песню заставкой, на которой видна связь между взрослым поколением и детьми.
То, что в пожаре погибло множество детей, стало большим шоком для россиян и жителей соседних стран. Поклонники Фадеева подчеркнули, что написать песню за такое короткое время очень непросто, но у продюсера получилось это довольно-таки хорошо. Всего за пару минут после публикации в Instagram её прослушали свыше 30 тысяч человек, а «ВКонтакте» оценили уже более 10 тысяч.
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