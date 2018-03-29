Весело и без напряга: Кристина Лясковец порадовала «голой» съемкой

Бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Лясковец никогда не страдала стеснительностью, и это помогло ей в «домовские» времена. Опыт участия в телестройке пригодился ей и теперь. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео обнаженной фотосессии и фолловеры смогли наблюдать весьма «горячие» моменты.

Кристина, наконец, смогла достичь практически идеальных параметров и теперь с удовольствием демонстрирует свои прелести. Тонкая талия девушки идеально гармонирует с пышным бюстом и пышными бедрами. Чтобы интимные зоны были максимально видны постороннему глазу, Лясковец приобрела ультракороткие топы. Они даже грудь не скрывают и округлости девушки дразняще выглядывают из-под ткани.

Дарья Светозарова

Бывшая «домоседка» не скрывает, что прибегала к услугам пластического хирурга. Именно его стараниям она обязана своим декольте, которое и показать общественности уже не грех. Однако остальная фигура - ее заслуга. Каждый день Кристина тренируется не менее 40 минут. Она является приверженцем здорового питания, употребляет в пищу овощи, рыбу и мясо индейки.Пользователи смогли оценить натренированный пресс Кристины благодаря специальному спортивному костюму. В процессе съемок девушка оттягивала штаны таким образом, что более внимательные подписчики могли увидеть то самое тату на лобке. Всего за два дня ролик Лясковец набрал более 118 тысяч просмотров.