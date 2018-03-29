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| | Весело и без напряга: Кристина Лясковец порадовала «голой» съемкой

Весело и без напряга: Кристина Лясковец порадовала «голой» съемкой

Сегодня, 14:46
Бывшая участница проекта «Дом-2» Кристина Лясковец никогда не страдала стеснительностью, и это помогло ей в «домовские» времена. Опыт участия в телестройке пригодился ей и теперь. На своей страничке в Instagram девушка опубликовала видео обнаженной фотосессии и фолловеры смогли наблюдать весьма «горячие» моменты.

Весело и без напряга: Кристина Лясковец порадовала «голой» съемкой

 

Кристина, наконец, смогла достичь практически идеальных параметров и теперь с удовольствием демонстрирует свои прелести. Тонкая талия девушки идеально гармонирует с пышным бюстом и пышными бедрами. Чтобы интимные зоны были максимально видны постороннему глазу, Лясковец приобрела ультракороткие топы. Они даже грудь не скрывают и округлости девушки дразняще выглядывают из-под ткани.

Весело и без напряга: Кристина Лясковец порадовала «голой» съемкой

 

Бывшая «домоседка» не скрывает, что прибегала к услугам пластического хирурга. Именно его стараниям она обязана своим декольте, которое и показать общественности уже не грех. Однако остальная фигура - ее заслуга. Каждый день Кристина тренируется не менее 40 минут. Она является приверженцем здорового питания, употребляет в пищу овощи, рыбу и мясо индейки.

Пользователи смогли оценить натренированный пресс Кристины благодаря специальному спортивному костюму. В процессе съемок девушка оттягивала штаны таким образом, что более внимательные подписчики могли увидеть то самое тату на лобке. Всего за два дня ролик Лясковец набрал более 118 тысяч просмотров.
Дарья Светозарова
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