Шон Пенн признался в любви Мадонне

Шон Пенн и Мадонна развелись еще в 1989 году, но в новом интервью актер и режиссер признался, что до сих пор очень любит экс-супругу. Не исключено, что это чувство взаимно.

Виктория Озерова

Недавно Шон Пенн в общении с журналистами сделал неожиданное признание. На вопрос представителя СМИ, о том, кто из исполнительниц поп-музыки ему больше импонирует – Бритни Спирс или Мадонна – оскароносный актер ответил, что их не стоит сравнивать вообще. Режиссер признался, что все еще очень любит свою экс-супругу. Следует отметить, что чувства артиста взаимны: два года назад на благотворительном концерте Мадонна заявила, что сейчас любит актера еще больше, чем когда они были вместе. Она даже предложила ему снова оформить отношения, если он пожертвует в ее фонд 150 тысяч долларов.Напомним, что Шон Пенн и Мадонна были женаты с 1985 по 1989 год. После развода знаменитости неоднократно начинали новые отношения с другими людьми.