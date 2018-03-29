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| | Шон Пенн признался в любви Мадонне

Шон Пенн признался в любви Мадонне

Сегодня, 14:02
Шон Пенн и Мадонна развелись еще в 1989 году, но в новом интервью актер и режиссер признался, что до сих пор очень любит экс-супругу. Не исключено, что это чувство взаимно.

Шон Пенн признался в любви Мадонне

 

Недавно Шон Пенн в общении с журналистами сделал неожиданное признание. На вопрос представителя СМИ, о том, кто из исполнительниц поп-музыки ему больше импонирует – Бритни Спирс или Мадонна – оскароносный актер ответил, что их не стоит сравнивать вообще. Режиссер признался, что все еще очень любит свою экс-супругу. Следует отметить, что чувства артиста взаимны: два года назад на благотворительном концерте Мадонна заявила, что сейчас любит актера еще больше, чем когда они были вместе. Она даже предложила ему снова оформить отношения, если он пожертвует в ее фонд 150 тысяч долларов.

Напомним, что Шон Пенн и Мадонна были женаты с 1985 по 1989 год. После развода знаменитости неоднократно начинали новые отношения с другими людьми.
Виктория Озерова
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