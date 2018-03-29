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| | «А кто был в жюри? Глухие?»: Ольгу Бузову назвали лучшей певицей по версии Kids' Choice Awards

«А кто был в жюри? Глухие?»: Ольгу Бузову назвали лучшей певицей по версии Kids' Choice Awards

Сегодня, 13:59
Ольга Бузова известна своим трудолюбием, знаменитость является телеведущей, дизайнером, моделью, а недавно ещё стала лучшей певицей и выиграла в номинации премии Kids' Choice Awards. Однако не все россияне посчитали победу заслуженной.

«А кто был в жюри? Глухие?»: Ольгу Бузову назвали лучшей певицей по версии Kids' Choice Awards

 

На днях состоялась церемония Kids' Choice Awards, где в престижной номинации «Любимый музыкальный исполнитель российских зрителей» победу получила Ольга Бузова. При этом не все порадовались новому званию Ольги. Многие россияне по-прежнему считают, что Бузова не обладает музыкальными способностями и сама за себя голосует.

«Бред! Сама за себя голосует она...никто ее не слушает», «Неужели есть люди, которые за неё голосуют», «Так кто ж, кроме малолеток, её слушает», «Через 6 лет ломанется в президенты. К нашему стыду ещё и выиграет», «А кто был в жюри? Глухие?», «Победила...среди ясельных детей позор», «Что за бред, что за оскорбление российских зрителей?», - комментировали новость возмущенные пользователи Сети.
Светлана Славянская
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