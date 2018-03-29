Поклонники обсуждают откровенную фотосессию Алеси Кафельниковой без белья

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова – популярная модель Алеся Кафельникова – вновь радует поклонников новыми фото в Instagram. На этот раз на страничке знаменитости появились пикантные снимки в пиджаке на голое тело, которые тут же стали предметом обсуждений и восхищения.

На одном из снимков девушка сидит, облокотившись на спинку стула в костюме, состоящем из пиджака и юбки. На шее у девушки сетчатая манишка, а волосы строго собраны в хвост. Выражение лица Алеси тоже строго-задумчивое, но есть одна деталь, которая заставляет подписчиков забыть о серьезном взгляде девушки.

Дарья Светозарова

Оказалось, что пиджачок Кафельникова набросила на голое тело. Пытливый взор может даже различить холмики груди девушки, но без лишних подробностей, что еще больше будоражит фантазию.Фанаты тут же принялись писать о том, как подняли им настроение смелые фото Алеси. Девушку сравнили с царицей, тигрицей, пантерой, готовящейся к прыжку. Однако некоторым фолловерам показалось, что такой стильной женщине негоже ходить с таким маникюром – ногти девушки оказались срезаны под корень. Да и размер груди Кафельниковой понравился не всем – слишком маленький. Другие же сразу вступились за любимицу. Они заявили, что грудь у модели натуральная и уже потому красивая и эффектная.