Сын Яны Поплавской стесняется ее возраста и хочет «маму-девочку»

Знаменитая российская актриса Яна Поплавская призналась в том, что ее сын Никита лично говорил ей о том, что его стесняет ее возраст и он бы хотел себе «маму-девочку». Она искренне рада, что родила детей в молодом возрасте и имела силы для того, чтобы их воспитать. Сейчас же одному из сыновей актрисы Климу 32 года, а другому Никите 21.

Николай Офицеров

Поплавская недавно дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих детях, а также о том, благодаря чему ей удалось вырастить двух прекрасных мужчин. Своего первого ребенка она родила еще в 17 лет, однако ничуть об этом не жалеет. По ее словам, необходимо, чтобы у родителя оставались силы на ребенка, ведь он должен принимать с ними активное участие в их жизни. Она считает, что из-за ее возраста они всегда чувствовали себя безопасно и не боялись, что останутся сиротами.Поплавская призналась в том, что однажды произошел один крайне забавный случай с младшим сыном Никитой. Однажды она отвела его в детский сад и по дороге он взял с нее обещание, что она никогда не состарится, даже когда он вырастет. Яна тогда пообещала мальчику, что сделает для этого все необходимое.Поплавская жалуется, что сейчас в ней уже, конечно, нет той энергии, которая была в молодости. Хочется больше отдыхать и на прогулки так, как раньше, уже не тянет. Однако, она рада, что все свои силы отдала на воспитание сыновей.