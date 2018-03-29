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| | Юлия Началова откровенно рассказала о своей болезни

Юлия Началова откровенно рассказала о своей болезни

Сегодня, 13:40
Юлия Началова в эфире программы «Жить здорово!» рассказала о страшных болях при подагре и о том, как ей удается бороться с болезнью. В студии артистка решилась появиться только при одном условии: она не будет показывать на камеру обезображенные болезнью руки.

Юлия Началова откровенно рассказала о своей болезни

 

Новой гостьей Елены Малышевой стала Юлия Началова. Программа была частично посвящена подагре, и певица откровенно рассказала о своей болезни. Началова призналась, что впервые узнала о подагре еще восемь лет назад. Тогда она не стала принимать никаких мер, но недуг вскоре дал о себе знать. Началова лечилась в разных странах, но до конца избавиться от подагры ей теперь не удастся никогда. Певица призналась, что иногда боль становится невыносимой, но она уже знает, как справиться с болью, и контролировать свое состояние.

Следует отметить, что Юлия Началова согласилась появится в студии «Жить здорово!» только при условии, что ее не будут просить снимать перчатки.
Виктория Озерова
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