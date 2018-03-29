Борющаяся с раком актриса лишилась волос

Кристина Кузьмина впервые услышала неутешительный диагноз пять лет назад. Тогда она перенесла операцию. По словам актрисы, когда человек слышит ужасный вердикт врачей, он пытается успокоить себя, ожидая, что медики ошибаются и впереди счастье, здоровье и веселье. Кузьмина рассказала дочери о своей болезни, и девочка с пониманием отнеслась к этому. В любом горе можно найти положительные моменты. Для Кузьминой плюсом химиотерапии стала возможность употреблять калорийные продукты в неограниченном объеме без риска набрать лишние килограммы.
Актриса заявила, что для нее театр – это жизнь. Отказаться от сцены – значит умереть. В театре Кузьмина отрывается от жестоких реалий и погружается в волшебный мир со своими правилами, героями и событиями.
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