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| | «Легкомысленная мать»: Фанаты возмущены, как Натали Портман одевает свою дочь

«Легкомысленная мать»: Фанаты возмущены, как Натали Портман одевает свою дочь

Сегодня, 13:01
На днях папарацци в Голливуде сфотографировали популярную американскую актрису Натали Портман вместе с её маленькой дочерью Амалией. Однако фанаты пришли в ужас от внешнего вида ребенка, а саму актрису назвали легкомысленной матерью.

«Легкомысленная мать»: Фанаты возмущены, как Натали Портман одевает свою дочь

 

Дело в том, что в Сети появились свежие снимки актрисы Натали Портман с прогулки со своей младшей дочерью Амалией, которой всего один годик. Внимательные поклонники заметили, что сама знаменитость была одета в свитер с рукавами и лосины, при этом у ребенка были голые ноги.

«Легкомысленная мать»: Фанаты возмущены, как Натали Портман одевает свою дочь

 

Интернет-пользователи стали утверждать, что Портман совершенно безответственная мать, раз не смотрит, как и во что одевает собственного ребенка. По мнению поклонниц Натали, девочка может легко простудится на сквозняке из-за того, что мать не предусмотрела надеть на неё носки или обувь.
Светлана Славянская
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