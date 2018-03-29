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| | Советский Гарри Поттер: Героический Балуев все детство просидел в каморке

Советский Гарри Поттер: Героический Балуев все детство просидел в каморке

Сегодня, 13:23
Один из самых брутальных актеров российского кино Александр Балуев когда-то тоже был ребенком. И этот ребенок ничем не выдавал своих будущих брутальных задатков, а наоборот был крайне стеснительным и некомпанейским. Об этом и многом другом Александр поведал в беседе ведущей программы «Мой герой» Татьяне Устиновой.

Советский Гарри Поттер: Героический Балуев все детство просидел в каморке

 

Балуев признался, что рос послушным и спокойным мальчиком и старался не доставлять родителям хлопот. Более того, во время визита друзей или родственников он старался забиться в укромный уголок, чтобы ничем не выдать своего присутствия. Этим он сильно напоминает юного волшебника Гарри Поттера, только юный волшебник мечтал о друзьях, а маленький Саша стремился к заточению где-нибудь в шкафу или каморке. При этом мальчик стремился услышать все и всех, старательно запоминая все разговоры и мотая себе на ус полезные взрослые истины.

В юные годы Балуева записали в музыкальную школу, но с этим у будущего актера тоже не сложилось. Экзамен по фортепиано Саша провалил, а после не захотел связывать жизнь с музыкой – нему было стыдно за тот провал. Родители не стали его заставлять. В 15 лет Балуев всерьез увлекся хоккеем и даже подавал большие надежды, но и здесь не сложилось. Стать профессиональным спортсменом Александру помешала серьезная травма коленей.

Уже после этого юноша всерьез увлекся чтением и стал смотреть хорошее кино. Поначалу и здесь было не все гладко. После окончания Школы-студии МХАТ Балуев никак не мог попасть в заэкранье. Ему твердили, что актера из него не выйдет из-за крупного носа и тонких губ. Тогда он забросил бесконечные кастинги и отдал себя театру на целое десятилетие. И только тогда киношники его заметили. Его стали приглашать на пробы и давать роли. Им даже заинтересовались в Голливуде. Теперь его роли в кино и сериалах известны всем. Актер удостоен многочисленных наград в ом числе и «Кинотавра» и даже «Премии ФСБ».
Дарья Светозарова
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