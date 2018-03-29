Я всегда «под газом»: Леонид Агутин рассказал о своих проблемах с алкоголем

Ни для кого не секрет, что молодому артисту иногда весьма непросто совладать с обваливающейся на него популярностью. Так случилось, в свое время и с Леонидом Агутиным, который в 90-е годы стал известен на всю страну. Именно в те моменты он активно заглушал стресс с помощью спиртных напитков.

Николай Офицеров

Артист утверждает, что сам себя сдерживать он мог. Себя он называет высокоинтеллектуальным алкоголиком, ведь отказ от спиртных напитков не мешал ему заниматься творчеством.», - заявил Агутин.Леонид утверждает, что ему слабо помнится, что же с ним было в 20 лет. Певец, однако, понимает, что стал ко многим вещам относится абсолютно иначе. Тем не менее, говорить о том, что с ним произошли какие-то невероятные изменения, он не может.