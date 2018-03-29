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| | Я всегда «под газом»: Леонид Агутин рассказал о своих проблемах с алкоголем

Я всегда «под газом»: Леонид Агутин рассказал о своих проблемах с алкоголем

Сегодня, 13:12
Ни для кого не секрет, что молодому артисту иногда весьма непросто совладать с обваливающейся на него популярностью. Так случилось, в свое время и с Леонидом Агутиным, который в 90-е годы стал известен на всю страну. Именно в те моменты он активно заглушал стресс с помощью спиртных напитков.

Я всегда «под газом»: Леонид Агутин рассказал о своих проблемах с алкоголем

 

Артист утверждает, что сам себя сдерживать он мог. Себя он называет высокоинтеллектуальным алкоголиком, ведь отказ от спиртных напитков не мешал ему заниматься творчеством.

«Когда я завязываю с выпивкой. Мне с собой самим абсолютно не скучно. Я человек довольно-таки самодостаточный и не думаю, как же мне скоротать время и обойтись без стакана. Ужас меня не охватывает совершенно, ведь есть множество других занятий. Началось все, когда я был еще молодой, на меня навалилась слава и внимание журналистов. Я тогда немного перепугался, не был к этому готов совершенно, потому единственным способом защиты и собственной обороны я видел спиртное. Потому я «под газом» был постоянно, мне так и удавалось быть артистом», - заявил Агутин.

Леонид утверждает, что ему слабо помнится, что же с ним было в 20 лет. Певец, однако, понимает, что стал ко многим вещам относится абсолютно иначе. Тем не менее, говорить о том, что с ним произошли какие-то невероятные изменения, он не может.
Николай Офицеров
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