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| | Леонардо Ди Каприо подтвердил слухи о романе с 20-летней моделью

Леонардо Ди Каприо подтвердил слухи о романе с 20-летней моделью

Сегодня, 12:50
Вот уже несколько месяцев в СМИ и Сети ходят слухи о романе Леонардо Ди Каприо и Камилы Морроне, и вот пара перестала скрывать свои отношения, появившись вместе на публике. Судя по поведению влюбленных, у них все серьезно.

Леонардо Ди Каприо подтвердил слухи о романе с 20-летней моделью

 

43-летний Леонардо Ди Каприо имеет довольно бурную личную жизнь. В последние годы его пристрастие – модели. И вот подтвердились слухи о романе популярного актера и 20-летней Камилы Морроне. В первый раз папарацци удалось заснять Ди Каприо выходящим из дома модели еще в декабре прошлого года, теперь же влюбленные появились на публике в ресторане Лос-Анджелеса, куда зашли позавтракать, и абсолютно не таясь демонстрировали свои чувства. Очевидцы отмечают, что модель постоянно держала Ди Каприо за руку, а при входе в заведение поцеловала актера в плечо.

Леонардо Ди Каприо подтвердил слухи о романе с 20-летней моделью

 

Источники, близкие к Леонардо Ди Каприо, проинформировали, что актер довольно серьезно настроен в отношении Морроне.
Виктория Озерова
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