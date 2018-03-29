Виктория Бекхэм надела на себя клетчатую сумку из прошлого века

Супруга знаменитого футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистка группы Spice Girls Виктория Бекхэм славится своим изысканным вкусом и чувством стиля. Однако на сей раз, для прогулок по Парижу она выбрала весьма неординарный наряд, который созерцателям напомнил сумки в клетку, с которыми челноки ездили за товаром.

Виктория недавно вернулась из благотворительной поездки в Кению, а в столицу Франции ее привела выставка дизайнера Мартина Маржела. Если приглядеться повнимательнее, принт длинного платья супруги футболиста напоминал один из многочисленных шотландских тартанов. Палитра наряда была лилово-фиолетовая. Лук знающая толк в моде знаменитость дополнила солнцезащитными очками в пол лица и сапогами цвета бордо, к которым идеально подошла сумочка в тон. Изюминку платью придали рукава фонарики, любовь к которым Виктория демонстрировала и раньше.

Дарья Светозарова

О том, вспоминала ли миссис Бекхэм огромные баулы в клетку из лихих 90-х, неизвестно. Однако эта расцветка всегда занимала в ее сердце привилегированное положение.