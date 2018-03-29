«Роскошный ремонт от Первого»: Дом Филиппа Киркорова превратился в Диснейленд

Год назад Филипп Киркоров рассказал, что планирует превратить свой загородный дом в настоящий Диснейленд. Недавно «Идеальный ремонт» показал зрителям роскошный особняк, который риелторы оценили в 12 миллионов евро. Это вызвало бурную реакцию. Пользователи обвинили Киркорова в том, что он сделал ремонт за счет телеканала. Архитектор Андрей Карпов рассказал, что привлечь телевизионщиков было его идеей - ради получения некоторых материалов, а ремонт Киркоров оплатил сам.
Стоит отметить, что загородный дом превратился в настоящий «Киркоровленд»: шкура медведя в гостиной, портреты артиста на стенах, замки в детских комнатах и диснеевские персонажи в бассейне – все в стиле «киркоровского шика-блеска».
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