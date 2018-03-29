«Роскошный ремонт от Первого»: Дом Филиппа Киркорова превратился в Диснейленд

В Сети продолжают обсуждать роскошный ремонт в загородном доме Филиппа Киркорова. Пользователей возмутил тот факт, что артист привлек для этого Первый канал, но архитектор Андрей Карпов объяснил, как обстоит ситуация на самом деле.

Виктория Озерова

Год назад Филипп Киркоров рассказал, что планирует превратить свой загородный дом в настоящий Диснейленд. Недавно «Идеальный ремонт» показал зрителям роскошный особняк, который риелторы оценили в 12 миллионов евро. Это вызвало бурную реакцию. Пользователи обвинили Киркорова в том, что он сделал ремонт за счет телеканала. Архитектор Андрей Карпов рассказал, что привлечь телевизионщиков было его идеей - ради получения некоторых материалов, а ремонт Киркоров оплатил сам.Стоит отметить, что загородный дом превратился в настоящий «Киркоровленд»: шкура медведя в гостиной, портреты артиста на стенах, замки в детских комнатах и диснеевские персонажи в бассейне – все в стиле «киркоровского шика-блеска».