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| | Сара Джессика Паркер удивила фанатов резким старением

Сара Джессика Паркер удивила фанатов резким старением

Сегодня, 12:23
Американская актриса Сара Джессика Паркер, получившая небывалую популярность благодаря съёмкам в сериале «Секс в большом городе», поразила фанатов своим решением не прибегать к услугам пластических хирургов, демонстрируя результат естественного старения.

Сара Джессика Паркер удивила фанатов резким старением

 

Многочисленные поклонники Сары Джессики Паркер были поражены внешним видом своей 53-летней любимицы, которая в последнее время больше напоминает бабушку, нежели знойную красотку из телесериала. Большинство фанатов актрисы решило, что Сара попросту устала от постоянных гонок за красотой и молодостью, и решила, что настало время спокойно состариться. Подобные выводы фанаты Серы Джессики Паркер сделали, увидев последние опубликованные снимки актрисы, на которых она заметно постарела.

Заметим, несмотря на удручающий внешний вид, актриса не стесняется демонстрировать журналистам свои многочисленные морщины, смело улыбаясь в объектив фотокамер. Некоторые поклонники поддержали актрису, заметив, что большинство знаменитостей позорят себя, постоянно прибегая к пластическим операциям в старческом возрасте.
Александр Вест
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