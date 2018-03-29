Нюша внезапно заговорила о материнстве

Многие поклонники и не надеялись, что это когда-нибудь произойдет, но внезапно для них певица Нюша начала говорить о том, что подумывает о материнстве. По мнению фанатов, певица станет прекрасной мамой, однако для этого ей придется взять небольшую паузу в своем чрезмерно плотном концертном графике.

Николай Офицеров

Как известно, в прошлом году артистка тайно сыграла свадьбу с продюсером Игорем Сивовым, желая сохранить свою личную жизнь в тайне от общественности, но добиться этого у нее не получилось, ведь в результате СМИ стали еще более назойливыми и теперь постоянно следят за ее романтическими отношениями.По словам исполнительницы, материнство не вызывает у нее страха или чего-то подобного, ведь она постоянно держит в голове мысли, связанные с ним. При этом, каких-либо конкретных сроков относительно этого Нюша объявлять не планирует.», - заявила Нюша.