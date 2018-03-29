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| | Нюша внезапно заговорила о материнстве

Нюша внезапно заговорила о материнстве

Сегодня, 12:16
Многие поклонники и не надеялись, что это когда-нибудь произойдет, но внезапно для них певица Нюша начала говорить о том, что подумывает о материнстве. По мнению фанатов, певица станет прекрасной мамой, однако для этого ей придется взять небольшую паузу в своем чрезмерно плотном концертном графике.

Нюша внезапно заговорила о материнстве

 

Как известно, в прошлом году артистка тайно сыграла свадьбу с продюсером Игорем Сивовым, желая сохранить свою личную жизнь в тайне от общественности, но добиться этого у нее не получилось, ведь в результате СМИ стали еще более назойливыми и теперь постоянно следят за ее романтическими отношениями.

По словам исполнительницы, материнство не вызывает у нее страха или чего-то подобного, ведь она постоянно держит в голове мысли, связанные с ним. При этом, каких-либо конкретных сроков относительно этого Нюша объявлять не планирует.

«Процесс беременности не вызывает у меня никакого страха. Для женщины это абсолютно естественно, она создана для того, чтобы когда-нибудь родить ребеночка. Поэтому я постоянно живу с мыслью, что стану мамой», - заявила Нюша.
Николай Офицеров
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