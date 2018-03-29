Беременная Хлои Кардашьян хочет быть такой матерью, как сестра Ким

Беременная звезда семейного реалити-шоу Хлои Кардашьян в недавнем интервью призналась, что стремится стать для своего будущего малыша самой лучшей матерью, как её сестра Ким. По словам Хлои, Ким – лучший пример хорошей матери.

Светлана Славянская

33-летняя Хлои Кардашьян рассказала американским журналистам, что её сестра Ким является примером отлично многодетной матери, у которой дети всегда в порядке и сама девушка счастлива. Хлои считает, что ее стиль воспитания будет похож на стиль сестры Ким.Также девушка рассказала, как прошла свой первый триместр. По словам Хлои, ее беременность была «супер легкая» и «все было очень легко», за что она очень благодарна. Напомним, что дочь Хлои Кардашьян должна появится на свет уже в апреле.