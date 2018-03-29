Беременная Хлои Кардашьян хочет быть такой матерью, как сестра Ким

33-летняя Хлои Кардашьян рассказала американским журналистам, что её сестра Ким является примером отлично многодетной матери, у которой дети всегда в порядке и сама девушка счастлива. Хлои считает, что ее стиль воспитания будет похож на стиль сестры Ким.
Также девушка рассказала, как прошла свой первый триместр. По словам Хлои, ее беременность была «супер легкая» и «все было очень легко», за что она очень благодарна. Напомним, что дочь Хлои Кардашьян должна появится на свет уже в апреле.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях