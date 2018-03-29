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| | Бузова больше не планирует рожать ребенка

Бузова больше не планирует рожать ребенка

Сегодня, 12:07
10 лет назад Ольга Бузова пришла на проект «Дом-2» с конкретной целью – найти мужа «на всю жизнь» и стать матерью первый раз в 25 лет. Теперь Ольге Бузовой 32 года, и ее поклонники искренне переживают за нее.

Бузова больше не планирует рожать ребенка

 

Все фанаты Ольги Бузовой и проекта «Дом-2» в последнее время очень встревожились. Зрители вспомнили, что, придя на телестройку в качестве участницы 10 лет назад, популярная телеведущая откровенно рассказала о своих планах на будущее, которые построила еще в детстве, но теперь она не спешит воплощать их в жизнь. Особенно поклонников Бузовой волнует вопрос деторождения. Фанаты отмечают, что когда-то артистка призналась, что собирается родить первого ребенка в 25 лет, но сейчас ей уже 32, а она даже не задумывается о семье. Зрители беспокоятся о том, что ведущая в корни поменяла свои жизненные приоритеты, и не в лучшую сторону.

Поклонники переживают, что карьера стала для Ольги Бузовой всем, и из-за этого она не сможет найти личное счастье.
Виктория Озерова
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