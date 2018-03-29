Взяла чужое и поплатилась: Дана Борисова рассказала, как получила серьезный ожог

Дана Борисова поплатилась за свою, даже трудно подобрать необходимые слова, неосторожность или халатность. Этому актриса и посвятила свой очередной пост в социальных сетях, начав с того, что очень соскучилась: «Мы пережили очень непростые дни, но жизнь продолжается, а вместе с ней и мои beauty-приключения».

Януш Серпнень

Со слов журналистки, она в течении пяти дней ежедневно мыла голову дорогим профессиональным шампунем, который у нее дома забыла парикмахер. Но, как призналась телеведущая, даже не удосужившись прочитать, что на нем написано. И только лишь на пятый день она заинтересовалась, когда неимоверно зачесалась и покраснела кожа на ее голове. Оказалось, что Борисова все пять дней мыла голову «химическим пиллингом», и теперь ей необходимо лечить не только кожу, но и волосы!Пилинг – от английского peel и переводится, как скоблить, ошкуривать. Иначе, это своего рода удаление наружных омертвевших клеток кожи, портящих внешность и цвет лица, а также замедляющих проникновение питательных веществ и снижающих общий тонус кожи. Наиболее популярный - химический пилинг, который по глубине воздействия делят на: поверхностный, срединный и глубокий. Две первых процедуры проводят в салонах красоты, а последнюю, более агрессивную, делают лишь в стационаре.Очевидно раствором, который используют для химического пилинга в салонах красоты и «ухаживала» за своими волосами актриса. Хорошо хоть через пять дней она об этом узнала, а не через месяц. Естественно, что подобного рода пост прост не мог не вызвать активности у подписчиков, и уже в течении часа собрал более четырех тысяч лайков и более сотни комментариев.Удивлению подписчиков не было границ: «Вот это да! Это просто капец! И смех и слезы! Действительно все читать нужно! Вот у меня подруга четырехмесячному ребёнку в рот ацетон закапала, вместо капель Д3. Перепутала тюбик! Хорошо, что скорая помощь вовремя приехала и сделала промывание. Теперь все в порядке. Поэтому необходимо читать все, что написано и даже срок годности на продуктах тоже!», - писали ошеломленные подписчики Борисовой.Правда, большинство спокойно отреагировали на этот пост, и как ни в чем не бывало, продолжали восхищаться Даной, находя ее похорошевшей, посвежевшей, загоревшей и отлично выглядевшей. Ей признавались в любви и советовали оставаться такой, как она есть – красивой с бесподобно шикарной кожей, бомбическим лицом, ухоженными волосами. Правда, среди поклонников нашлись и злопыхатели.