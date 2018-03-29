Журналисты узнали, почему актер Даниил Страхов 20 лет скрывает свой брак

Звезда сериалов «Дети Арбата», «Всегда говори всегда» и «Исаев» Даниил Страхов по какой-то причине уже на протяжении более двух десятилетий скрывает свой брак, о чем рассказали представители прессы. Официально пара связала свой союз узами брака еще 16 лет тому назад, но знакомство с будущей женой у Страхова произошло в стенах театрального училища.

Николай Офицеров

На данный момент артисту 42 года. Будущие супруги познакомились во время учебы в Щукинском театральном училище. Первый шаг был сделан самым Страховым, который начал ухаживать за своей избранницей Марией, но изначально девушка эти знаки внимания всячески отвергала, предпочтя другого мужчину.В отместку девушке будущий актер начал встречаться с другой молодой особой. В результате лишь волею случая были решены их судьбы. После окончания училища молодые люди были распределены в один и тот же театр, где девушка по-новому оценила своего однокурсника.Пара начала встречаться, вслед за этим супруги поселились в коммунальной квартире, где у них начались существенные финансовые проблемы. Спустя четыре года совместной жизни актёры расписались, причём свадебное торжество прошло скромно. Не было лимузинов, роскошного белого платья и толпы родственников. Молодые люди пришли в ЗАГС в кроссовках и джинсах. Годы, прошедшие в браке, пара называет наиболее счастливыми. В редких интервью о себе артисты рассказывают, что детей у них нет, но они очень ценят то, что имеется работу и домашний уют.