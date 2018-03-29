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| | Журналисты узнали, почему актер Даниил Страхов 20 лет скрывает свой брак

Журналисты узнали, почему актер Даниил Страхов 20 лет скрывает свой брак

Сегодня, 10:59
Звезда сериалов «Дети Арбата», «Всегда говори всегда» и «Исаев» Даниил Страхов по какой-то причине уже на протяжении более двух десятилетий скрывает свой брак, о чем рассказали представители прессы. Официально пара связала свой союз узами брака еще 16 лет тому назад, но знакомство с будущей женой у Страхова произошло в стенах театрального училища.

Журналисты узнали, почему актер Даниил Страхов 20 лет скрывает свой брак

 

На данный момент артисту 42 года. Будущие супруги познакомились во время учебы в Щукинском театральном училище. Первый шаг был сделан самым Страховым, который начал ухаживать за своей избранницей Марией, но изначально девушка эти знаки внимания всячески отвергала, предпочтя другого мужчину.

В отместку девушке будущий актер начал встречаться с другой молодой особой. В результате лишь волею случая были решены их судьбы. После окончания училища молодые люди были распределены в один и тот же театр, где девушка по-новому оценила своего однокурсника.

Пара начала встречаться, вслед за этим супруги поселились в коммунальной квартире, где у них начались существенные финансовые проблемы. Спустя четыре года совместной жизни актёры расписались, причём свадебное торжество прошло скромно. Не было лимузинов, роскошного белого платья и толпы родственников. Молодые люди пришли в ЗАГС в кроссовках и джинсах. Годы, прошедшие в браке, пара называет наиболее счастливыми. В редких интервью о себе артисты рассказывают, что детей у них нет, но они очень ценят то, что имеется работу и домашний уют.
Николай Офицеров
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