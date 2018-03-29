Журналисты узнали, почему актер Даниил Страхов 20 лет скрывает свой брак

На данный момент артисту 42 года. Будущие супруги познакомились во время учебы в Щукинском театральном училище. Первый шаг был сделан самым Страховым, который начал ухаживать за своей избранницей Марией, но изначально девушка эти знаки внимания всячески отвергала, предпочтя другого мужчину.
В отместку девушке будущий актер начал встречаться с другой молодой особой. В результате лишь волею случая были решены их судьбы. После окончания училища молодые люди были распределены в один и тот же театр, где девушка по-новому оценила своего однокурсника.
Пара начала встречаться, вслед за этим супруги поселились в коммунальной квартире, где у них начались существенные финансовые проблемы. Спустя четыре года совместной жизни актёры расписались, причём свадебное торжество прошло скромно. Не было лимузинов, роскошного белого платья и толпы родственников. Молодые люди пришли в ЗАГС в кроссовках и джинсах. Годы, прошедшие в браке, пара называет наиболее счастливыми. В редких интервью о себе артисты рассказывают, что детей у них нет, но они очень ценят то, что имеется работу и домашний уют.
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