Орбакайте порадовала фанатов архивным снимком с Пресняковым

В честь дня рождения прославленного российского певца Владимира Преснякова не менее знаменитая певица Кристина Орбакайте порадовала своих поклонников, обнародовав архивную фотографию, на которой она запечатлена вместе с именинником.

В официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте нередко появляются снимки, на которых певица появляется в обществе различных звёзд отечественной эстрады. В этот раз певица решила обнародовать архивное фото, на котором она в ещё совсем юном возрасте позирует в обнимку с известным российским певцом Владимиром Пресняковым. В описании своей публикации Орбакайте поздравила Преснякова с 50-летним юбилеем, поблагодарив его за сына и прекрасные песни.

Александр Вест

Также Кристина Орбакайте заметила, что у неё с Пресняковым детство было просто прекрасным. В комментариях многие пользователи заметили, что певец с годами изменился до неузнаваемости, а Орбакайте лишь расцвела, превратившись в шикарную даму.