Орбакайте порадовала фанатов архивным снимком с Пресняковым

В официальном Instagram-аккаунте Кристины Орбакайте нередко появляются снимки, на которых певица появляется в обществе различных звёзд отечественной эстрады. В этот раз певица решила обнародовать архивное фото, на котором она в ещё совсем юном возрасте позирует в обнимку с известным российским певцом Владимиром Пресняковым. В описании своей публикации Орбакайте поздравила Преснякова с 50-летним юбилеем, поблагодарив его за сына и прекрасные песни.
Также Кристина Орбакайте заметила, что у неё с Пресняковым детство было просто прекрасным. В комментариях многие пользователи заметили, что певец с годами изменился до неузнаваемости, а Орбакайте лишь расцвела, превратившись в шикарную даму.
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