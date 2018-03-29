Дмитрий Дибров считает молодую супругу еще одним ребенком

Как известно, уже 28 марта Дибровы отметят свое девятилетие совместной семейной жизни. Невзирая на существенную разницу в возрасте, Дмитрий и Полина понимают друг друга прекрасно и живут в крепком браке.
По словам Полины, муж уже давно взял над ней шефство и старается делать все таким образом, чтобы девушка постоянно развивалась и узнавала что-то новое. Он составляет списки литературы, которую следует прочитать. Правда, девушка не всегда исполняет то, что говорит муж, а просто отправляется на прогулку.
Тем не менее, в повелительном тоне с женой Дибров не разговаривает и относится к ней, скорее, как к еще одному своему ребенку. Ее характер он постарался сильно не переделывать и пытается понять ее в любой ситуации. При этом, мужу очень не нравится, если Полина, игнорируя его, долго зависает при нем в телефоне. Постепенно он намерен избавить девушку от этой зависимости.
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