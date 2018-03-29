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| | Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Анны Курниковой

Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Анны Курниковой

Сегодня, 09:38
Сводный брат Энрике Иглесиаса Мигель смог отыскать-таки свою любовь. Родственные связи, как известно, не сотрешь, потому девушка Мигеля похожа на теннисистку Анну Курникову, возлюбленную брата.

Брат Энрике Иглесиаса закрутил роман с копией Анны Курниковой

 

Избранницей для 20-летнего родственника артиста стала Даниэль Оболевич, которая младше его на год. У девушки русские корни, но проживает она на территории Соединенных Штатов.

На данный момент возлюбленная Мигеля получает образование в университете Пенсильвании. Девушка решила выбрать для себя область экономики со специализацией в истории искусств. Даниэль ведет здоровый образ жизни и, что тоже немаловажно, играет в теннис. Как известно, девушка получает стипендию и переехала из Майами в Филадельфию.

Пользователи обратили внимание на схожесть Оболевич и Курниковой. Как и знаменитая спортсменка, Даниэль блондинка с голубыми глазами. Идти по пути Анны девушка, однако, не думает. Как удалось выяснить журналистам, с Мигелем Иглесиасом девушка познакомилась во Флориде. Влюбленные любят проводить вместе выходные.

Сводный брат Энрике Иглесиаса отличается скрытностью, когда речь заходит о вопросах личной жизни. В одном из интервью его отец Хулио говорил о том, что сын влюбчивый, стремительный, но когда речь заходит за обсуждение личной жизни, то он становится крайне сдержанным, если не скрытным.
Николай Офицеров
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