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| | Лолита Милявская гонорары с концертов лично перечислит пострадавшим в Кемерово

Лолита Милявская гонорары с концертов лично перечислит пострадавшим в Кемерово

Сегодня, 09:02
Известная российская артистка Лолита Милявская тяжело переживает, как и все россияне, трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Однако певица заявила, что не будет бездействовать и сама лично передаст деньги с концертов на помощь пострадавшим.

Лолита Милявская гонорары с концертов лично перечислит пострадавшим в Кемерово

 

Лолита Милявская в Instagram заявила, что больше не может доверять различным фондам помощи, которые благотворительными деньгами только набивают себе карманы. Артистка сообщила публично, что все гонорары намерена самостоятельно перевести на счета людей, которых непосредственно коснулась трагедия в Кемерово.

Поклонники поддержали Лолиту в комментариях и поблагодарили за помощь пострадавшим в страшной катастрофе: «Лолита - Вы настоящий Человек! Личность! Звезда!», «Лолочка, всё правильно. Спасибо вам», «У меня такое чувство уважения к Вам и солидарности! Спасибо за честность», «Лолита, Вы молодец, уважаю за Вашу человечность», «Такие женщины должны работать в Думе. И помогать народу».
Светлана Славянская
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