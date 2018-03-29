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| | Олег Анофриев оставил все наследство жене и дочери

Олег Анофриев оставил все наследство жене и дочери

Сегодня, 08:50
Накануне была опубликована информация о кончине прославленного отечественного актёра и музыканта Олега Анофриева, который ушёл из жизни в возрасте 87 лет. Журналисты решили узнать, какое наследство Анофриев успел подготовить для своей супруги и дочери.

Олег Анофриев оставил все наследство жене и дочери

 

Знаменитый российский актёр Александр Олешко одним из первых сообщил о кончине выдающегося артиста Олега Анофриева, поблагодарив его за крепкую дружбу и совместную работу, выразив также глубочайшие соболезнование его близким и родственникам. У Анофриева осталась дочь Мария и жена Наталья, которые не останутся без гроша в кармане после смерти кормильца семьи, так как при жизни Анофриеву регулярно поступали отчисления за его прославленные хиты. Также родственники артиста, скончавшегося от после длительной борьбы с онкологическим заболеванием, получили в наследство двухэтажную резиденцию в Козино.

Заметим, дом в Козино Анофриев построил своими руками, выбрав оформление территории. Всё недвижимое имущество и капитал усопшего артиста достанутся его дочери и супруге.
Александр Вест
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