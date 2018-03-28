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| | Пугачевой не сделают пластическую операцию из-за болезни

Пугачевой не сделают пластическую операцию из-за болезни

Сегодня, 22:10
Пластические хирурги заявили о невозможности проведения операционного вмешательства во внешний облик Аллы Пугачевой из-за ее проблем с сердцем. Примадонна российской эстрады готовится отметить 69-летие 15 апреля.

Пугачевой не сделают пластическую операцию из-за болезни

 

Легендарная российская певица Алла Пугачева призналась, что не может сделать пластическую операцию из-за проблем со здоровьем и ей придется «стареть красиво». Исполнительница сообщила, что хотела изменить овал своего лица, для этого обратилась в клинику Москвы, где ей ответили, что из-за ее диабета и проблем с сердцем операционное вмешательство может быть опасным для ее жизни.

В последние годы изменился и внешний вид звезды, и стиль – после похудения она перестала носить свои знаменитые бесформенные балахоны и перешла на обтягивающие брюки. Во время одного из многочисленных расспросов о тайне ее похудения, Пугачева призналась, что вес начал уходить после приема таблеток от диабета из Израиля. Недавно отвечая на критику хейтеров, певица призналась, что она и есть та, кем ее обзывают – бабушка-старушка с подагрическими ногами. Ей трудно дышать и ходить, а живет она только ради детей.
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