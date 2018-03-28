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| | Ольга Бузова пропала после трагедии в Кемерово

Ольга Бузова пропала после трагедии в Кемерово

Сегодня, 21:53
Популярная российская телеведущая и певица Ольга Бузова обеспокоила фанатов своим исчезновением после пожара в Кемерово. В последнем посте в Instagram звезда рассказала о том, как сильно ее поразила трагедия в «Зимней вишне».

Ольга Бузова пропала после трагедии в Кемерово

 

Поклонники известной российской певицы и телеведущей «Дома-2» Ольги Бузовой начали беспокоиться за ее состояние после случившегося в Кемерово. После трагедии в «Зимней вишне» звезда сутки не публиковала ничего даже в Instagram, где ранее выкладывала минимум 20 фото и видео в день.

В последнем посте Бузова как раз говорит о своем отношении к кемеровской и всероссийской трагедии. По ее словам, уже вторые сутки подряд она находится в «разбитом» состоянии. Из-за этого она отменила все запланированные публичные выступления и публикации на несколько ближайших дней. Бузова сказала, что ей стыдно за некоторых личностей и призвала не обзывать друг друга в соцсетях. Произошедшее должно объединить россиян и заставить всех думать о будущем и безопасности как для детей, так и для самих себя.
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