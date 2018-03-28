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| | 60-летняя Шерон Стоун рассказа секрет своей молодости

60-летняя Шерон Стоун рассказа секрет своей молодости

Сегодня, 20:38
Популярная киноактриса Шерон Стоун и в 60 лет считает себя молодой, хотя недавно боялась этого возраста. Победить страхи и найти уверенность в себе ей помогла любовь.

60-летняя Шерон Стоун рассказа секрет своей молодости

 

Знаменитая американская киноактриса Шерон Стоун считает, что и в свои 60 лет она все еще молода. Ранее знаменитость очень боялась цифры «60» относительного своего возраста, но ей удалось победить этот страх благодаря любви близких ей людей. Стоун призналась, что любовь – это самое прекрасное в ее жизни, именно она помогает ей выдерживать жизненные трудности и все еще ощущать себя молодо.

Не без радости актриса сообщает, что в любви ее «искупали» трое сыновей, а также 41-летний ухажер из Италии. С последним ее впервые заметили в январе этого года, но личность кавалера актрисы удалось установить не сразу. Пара появилась вместе во второй раз в день рождение Стоун – держась за руки, они прогуливали по пляжу Майами и выглядели абсолютно счастливыми, совсем не скрываясь от фотокамер папарацци.
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