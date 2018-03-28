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| | Дженнифер Лопес рассмешила фанатов упражнением для ягодиц

Дженнифер Лопес рассмешила фанатов упражнением для ягодиц

Сегодня, 20:28
Тренер популярной американской актрисы и певицы Дженнифер Лопес опубликовал на своей странице в соцсети видеоролик того, как она тренирует свои ягодичные мышцы. Сейчас ее тренировками руководит тренер певицы Бритни Спирс и актрисы Марго Робби.

Дженнифер Лопес рассмешила фанатов упражнением для ягодиц

 

48-летняя популярная актриса и певица из США Дженнифер Лопес активно следит за внешним видом с помощью спортивных тренировок и делится этим процессом поклонниками. Недавно на странице ее тренера в социальной сети появился видеоролик, в котором звезда тренирует ягодичные мышцы своего тела. С заведенными на затылок руками, певица ходит на широко расставленных полусогнутых ногах вперед, а потом пятится назад. Поклонникам такая нестандартная тренировка показалась довольно забавной.

В настоящее время за внешний вид звезды взялся знаменитый голливудский тренер Дэвид Криш. Ранее он тренировал певицу Бритни Спирс, а также звезду «Отряда самоубийц» Марго Робби. Упражнение названное «походкой утконоса» лично разработано Кришем, и, по его мнению, является настолько эффективным, что за короткое время дает поражающий результат.
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