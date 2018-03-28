"Прощай": Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни Олега Анофриева

28 марта 2018 года скончался российский актёр Олег Анофриев. Станислав Садальский высказал своё мнение об ушедшем из жизни коллеги.

Павел Селивёрстов

«Прощай», - именно этими словами начинается публикация блогера. По мнению Садальского Анофриев был настоящим актёром, который стал народным еще до того, как ему дали это звание. Он отметил, что практически все герои известного мультфильма озвучены Олегом, что его голос убаюкивал большинство советских детей в песне «Спят усталые игрушки».Он вспомнил о случае на телевидении, когда Анофриев принял участие в одной из передач. Лицо артиста было скрыто, а голос искажен, и длительное время зрители телешоу не могли его угадать. Но после просьбы спеть его сразу же узнали. Садальский отметил, насколько уникальным и многогранным был актёр, отметив и его скромность. Публикацию он сопроводил снимками со съемок фильма «Кот в мешке», где снимался и Станислав, и Олег.Многие из подписчиков блогера отметили, что голос Анофриева является для них родным и уютным с детства. Они согласны с Садальским в том, что из жизни ушел действительно талантливый певец, актёр и композитор.