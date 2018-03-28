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| | Анита Цой ответила на обвинения в пиаре на чужих смертях

Анита Цой ответила на обвинения в пиаре на чужих смертях

Сегодня, 19:03
Певица Анита Цой прокомментировала обвинения в попытке пиара за счет жертв трагедии в Кемерово. Артистка подчеркнула, что публично рассказала о помощи пострадавшим, чтобы деньги были использованы по назначению.

Анита Цой ответила на обвинения в пиаре на чужих смертях

 

Накануне Анита Цой в личном микроблоге в Instagram рассказала, что она и ее семья собираются пожертвовать один миллион рублей пострадавшим при пожаре в Кемерово. После публикации многие пользователи решили, что «добрыми делами» певица пытается пропиариться в Сети. Поклонники обвинили артистку в попытке прославиться за счет «чужих смертей».

В своем Instagram-аккаунте Анита Цой ответила на все подобные заявления. Она объяснила, что сделала свое пожертвование публичным для того, чтобы все средства дошли до адресатов и были использованы по назначению. Анита Цой уверена, что так люди, которые получат ее средства, будут знать, что они несут ответственность не только перед ней, но и перед «всем миром».
Виктория Озерова
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