Анита Цой ответила на обвинения в пиаре на чужих смертях

Певица Анита Цой прокомментировала обвинения в попытке пиара за счет жертв трагедии в Кемерово. Артистка подчеркнула, что публично рассказала о помощи пострадавшим, чтобы деньги были использованы по назначению.

Виктория Озерова

Накануне Анита Цой в личном микроблоге в Instagram рассказала, что она и ее семья собираются пожертвовать один миллион рублей пострадавшим при пожаре в Кемерово. После публикации многие пользователи решили, что «добрыми делами» певица пытается пропиариться в Сети. Поклонники обвинили артистку в попытке прославиться за счет «чужих смертей».В своем Instagram-аккаунте Анита Цой ответила на все подобные заявления. Она объяснила, что сделала свое пожертвование публичным для того, чтобы все средства дошли до адресатов и были использованы по назначению. Анита Цой уверена, что так люди, которые получат ее средства, будут знать, что они несут ответственность не только перед ней, но и перед «всем миром».