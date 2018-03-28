Ольга Бузова попала на обложку Women`s Time

Известная российская певица Ольга Бузова попала на обложку женского журнала Women`s Time. На фотографии девушка изображена крупным планом и пристально смотрит в глаза будущих читателей.

Павел Селивёрстов

Манящая своим внешним видом Ольга стала лицом для очередного выпуска журнала. Не смотря на то, что она изображена на обложке крупным планом, но снимок полностью передает страсть звезды. Она выражается в пристальном взгляде, пряди волос, закрывающей один глаз, а также полуоткрытые губы певицы. Неизвестно, в чем позировала звезда, но видно, что плечи Ольги ничего не прикрывает., - именно так называется статья посвященная Бузовой.В отношении фотографии мнения поклонников разделились на два. Часть из них отметила, что снимок действительно манящий и привлекательный. Другие же считают, что Ольга вышла на снимке не очень и данное фото не входит в категорию лучших. Также некоторые с иронией отметили, что им непривычно без более откровенных фотографий Бузовой.