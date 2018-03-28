Станислав Садальский: Прости и прощай, Олег Анофриев

Сегодня, 28 марта, на 88 году жизни перестало биться сердце народного артиста России Олега Анофриева. Свой пост памяти коллеге посвятил Станислав Садальский.

Януш Серпнень

Закончив школу-студию МХАТ Олег Анофриев работал в театрах имени Маяковского и Моссовета в Центральном детском. Он был актером и главным режиссером Театра-студии киноактера, а также известен многим по озвучиванию множества кинофильмов и мультфильмов. Так в ставшем популярным мультфильме «Бременские музыканты» Анофриев озвучил все мужские партии, его голосом начиналась «Спокойной ночи, малыши», любимая детская песня «Спят усталые игрушки». Песня «Есть только миг между прошлым и будущим» из кинофильма «Земля Санникова» тоже получила жизнь благодаря этому артисту, как и песни в популярном фильме «Гардемарины, вперед». Ануфриев автор более полусотни песен и романсов.«Прощай! В конце 60-х после шедевральных «Бременских музыкантов», где он озвучил, кажется всех, кроме Принцессы и Осла, ему дали звание заслуженного, и на этом успокоились. Народного Олег Анофриев получил лишь 35 лет спустя. Видимо, недостоин был, хотя народным он был все эти годы, каждый вечер, убаюкивая своей колыбельной «Спят усталые игрушки» - миллионы советских детей», - такими словами начал свой пост Садальский.Далее артист продолжил свои воспоминания, рассказав, что вначале 90-х он вел в прямом эфире на телевидении программу «Угадай, кто пришел». Схема игры, с его слов, была простой – «тепло-холодно». На передачу тогда приглашали известного артиста, правда, его лицо не показывали, а голос искажали. Те, кому удавалось дозвониться, задавали наводящий вопрос, на который им артист давал ответ, таким образом, давая шанс угадать гостя передачи. Станислав вспоминает, что тогда Анофриева долго никто не мог распознать, так как все его жизненные вехи оказались незнакомыми звонившим.И вот только один зритель, со слов Садальского, каким-то чудом уловил измененный тембр голоса Ануфриева, и обратился с просьбой к артисту спеть одну лишь фразу из его самой известной песни. И вот, вспоминает ведущий той программы, когда Олег только начал: «Призрачно все…», на телефоны обрушился шквал звонков…Станислав Садальский считает, что Анофриев был уникальным, скромным и многогранным актером. «Прости и прощай, Олег!», - такими словами завершил свой пост в социальных сетях Станислав Садальский.