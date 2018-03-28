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| | Беременная Ольга Рапунцель шокировала фанатов внешним видом

Беременная Ольга Рапунцель шокировала фанатов внешним видом

Сегодня, 18:05
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель должна скоро родить и фанаты телестройки заметили, что беременность сильно повлияла на внешность девушки. Поклонники проекта отмечают, что Рапунцель стала выглядеть измученной и уставшей.

Беременная Ольга Рапунцель шокировала фанатов внешним видом

 

Многие женщины перед родами начинают выглядеть иначе, так случилось и с Ольгой Рапунцель. Фанаты шоу «Дом-2» заметили, что на лице девушки появились морщины, пятна, прыщи и отечности. Поклонники считают, что звезда телестройки просто устала и измучилась, но сама Рапунцель упорно опровергает такие заявления. Участница скандального проекта сообщила, что уже готова к родам и чувствует себя хорошо. В своем Instagram-аккаунте она делится только откорректированными фото, на которых выглядит как модель, но пользователи не верят этому контенту.

Беременная Ольга Рапунцель шокировала фанатов внешним видом

 

Подписчики отметили, что беременные женщины часто выглядят некрасиво из-за усталости и порекомендовали Ольге Рапунцель не создавать иллюзий.
Виктория Озерова
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