Беременная Ольга Рапунцель шокировала фанатов внешним видом

Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель должна скоро родить и фанаты телестройки заметили, что беременность сильно повлияла на внешность девушки. Поклонники проекта отмечают, что Рапунцель стала выглядеть измученной и уставшей.

Многие женщины перед родами начинают выглядеть иначе, так случилось и с Ольгой Рапунцель. Фанаты шоу «Дом-2» заметили, что на лице девушки появились морщины, пятна, прыщи и отечности. Поклонники считают, что звезда телестройки просто устала и измучилась, но сама Рапунцель упорно опровергает такие заявления. Участница скандального проекта сообщила, что уже готова к родам и чувствует себя хорошо. В своем Instagram-аккаунте она делится только откорректированными фото, на которых выглядит как модель, но пользователи не верят этому контенту.

Виктория Озерова

Подписчики отметили, что беременные женщины часто выглядят некрасиво из-за усталости и порекомендовали Ольге Рапунцель не создавать иллюзий.