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| | Меган Маккена прячет от поклонников свои ступни

Меган Маккена прячет от поклонников свои ступни

Сегодня, 19:37
Звезда различных реалити-шоу и кантри-певица Меган Маккена скрывает от поклонников свои ступни. Причиной такого поступка послужили распространяемые по Сети шутки о том, что у знаменитости на ногах по шесть пальцев.

Меган Маккена прячет от поклонников свои ступни

 

Ещё в феврале 2017 года начались глумления над Меган в интернете, после чего она начала скрывать свои ступни. Тогда была выложена фотография на её странице в Instagram, на которой было отчётливо видно, что у Маккена на каждой ноге количество пальцев не отклоняется от нормы и равно 5. Однако пользователи не переставали обсуждать эту тему, настаивая на том, что пальцев 6.

Меган Маккена прячет от поклонников свои ступни

 

Вскоре поклонники заметили, что её фотографии были сделаны под таким ракурсом, чтобы в кадр не попали пальцы ног. Снимки обрезаны на уровне лодыжек, либо в кадре находятся посторонние предметы, загораживающие ступни знаменитости. Примером служит фотография Меган и её молодого человека, на котором знаменитость прятала ступни в песке и воде. Сама Маккена подтвердила предположения поклонников и заявила, что её расстраивают подобного рода обсуждения.
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