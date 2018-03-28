Меган Маккена прячет от поклонников свои ступни

Звезда различных реалити-шоу и кантри-певица Меган Маккена скрывает от поклонников свои ступни. Причиной такого поступка послужили распространяемые по Сети шутки о том, что у знаменитости на ногах по шесть пальцев.

Ещё в феврале 2017 года начались глумления над Меган в интернете, после чего она начала скрывать свои ступни. Тогда была выложена фотография на её странице в Instagram, на которой было отчётливо видно, что у Маккена на каждой ноге количество пальцев не отклоняется от нормы и равно 5. Однако пользователи не переставали обсуждать эту тему, настаивая на том, что пальцев 6.

Вскоре поклонники заметили, что её фотографии были сделаны под таким ракурсом, чтобы в кадр не попали пальцы ног. Снимки обрезаны на уровне лодыжек, либо в кадре находятся посторонние предметы, загораживающие ступни знаменитости. Примером служит фотография Меган и её молодого человека, на котором знаменитость прятала ступни в песке и воде. Сама Маккена подтвердила предположения поклонников и заявила, что её расстраивают подобного рода обсуждения.