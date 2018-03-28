«Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева

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У экспертов есть некоторые предположения о том, что кошки оказывают пагубное воздействие на детей.
От Редактора
Тематика женского оргазма - достаточно горячая, ведь пик наслаждения от любовной утехи дается не…
В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый советский актер и певец Олег Анофриев. О его кончине сообщил на своей страничке в соцсети актер и ведущий Александр
25 декабря Владиславу Галкину исполнилось бы 46 лет, и в преддверии этого киноэксперты и интернет-пользователи выделили лучшие его роли.
19 июля этого года умер артист Питер Марквардт, известный преимущественно по роли наркобарона в фильме Роберта Родригеса «Музыкант», снятом в 1992 году.