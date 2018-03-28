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| | «Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева

«Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева

Сегодня, 16:45
28 марта 2018 года в связи с продолжительной болезнью, которую усугубил возраст (87 лет) скончался великий актёр театра и кино Олег Анофриев. В Сети вспомнили лучшие его роли.

«Вечный Трубадур»: В Сети вспомнили лучшие роли Олега Анофриева

 

Олег Анофриев сыграл в более, чем 60 фильмах, а также занимался озвучкой анимации. Больше всего артист известен за «Бременские музыканты», где его голосом говорили все персонажи, исключая принцессу. Поклонники даже назвали актёра «вечным трубадуром», отметив, что эту озвучку они не забудут никогда, как сообщает VladTime.

Также Анофриев известен за роль в фильме «Кот в мешке», где сыграл «злостного алиментщика» Виктора Панина. Не менее интересным считается его персонаж охотника в «Сказках русского леса» и деда Потапа в «Спокойствие отменяется», а также Гуренко в «Секунде на подвиг» и Пети Зубова из "Сказки о потерянном времени". О смерти великого мэтра стало известно от телеведущего Александра Олешко, которому всё рассказала внучка. Артист также подчеркнул, что для него Олег Анофриев навсегда запомнится, как "голос детства".

Ирина Летинская
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