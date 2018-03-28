Дочь Алексея Панина может пойти по отцовским стопам

Эпатажное поведение Алексея Панина проявляется, видимо, во всем - в том числе, в воспитании дочери Анны, которую он по-семейному зовет Нюсей. Знаменитый отец обожает свою наследницу, и, как все любящие родители, балует ребенка и даже позволяет ей выходки, которые любому адекватному человеку могут показаться не совсем уместными. Особенно, если учитывать возраст девочки.

В своем Instagram актер уже выкладывал собственноручно снятый видеоролик, в котором показан поход отца и дочери в супермаркет. Все бы ничего, но в детской тележке, которую дочь Панина катит между рядов (заметьте!) с алкоголем, находится несколько бутылок пива. Сам Алексей, пребывая за кадром, радостно «интересуется»: «Сходила за хлебушком?». Подписчики довольно негативно отреагировали на это видео, и в очередной раз стали рассуждать о том, как Панин воспитывает свою дочь, напоминая ему об элементарных нормах морали.Некоторое время назад Панин, подключив к этому свою дочь, рассуждал о том, что из «гниющей России» надо валить как можно скорее, но, судя, по тому, что они оба пока еще остаются здесь, и, надо сказать, неплохо живут, то, видимо, пока переезд за границу отменяется.Но юная Нюся уже демонстрирует «плоды отцовского воспитания», в частности она не побоялась вступиться за любимого папочку, которого пользователи Сети регулярно поливают грязью. Тем, кто сочувствует ей, называя «бедной малышкой» и настоятельно рекомендует вернуться к матери, она заявила, что ей надоели бесконечные советы, от которых она уже сходит с ума. А по поводу проживания с матерью и вовсе высказалась довольно жестко, в стиле: «У моей мамы просто вышибло мозги, и мне жаль, что так случилось!».Относительно отцовских многомиллионных долгов, о которых ходило в последние дни множество слухов, Нюся попросила подписчиков оставить ее отца в покое, а также поведала, что водительские права у него никто не отбирал, и не надо верить российским СМИ.К слову, Алексей Панин несколько лет делил дочь со своей бывшей женой Юлией Юдинцевой, и по решению суда в 2009 году девочка должна была остаться с матерью. Но, тем не менее, дочь живет с папой, чем она очень довольна. Несмотря на все его скандальные выходки. Напомним, что в какой-то момент у актера пробудилось страстное желание демонстрировать себя в чем мать родила на просторах интернета. Поэтому он начал регулярно публиковать свои фото подобного содержания, за что его страницу в соцсети даже блокировали. Тем не менее, Панин не унывает - такое откровенное отношение к жизни он не скрывает от своей дочери, которую воспитывает в соответствии со своими понятиями, а не общественными стереотипами.