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| | Рустам Солнцев посоветовал обратиться Витасу в «психушку»

Рустам Солнцев посоветовал обратиться Витасу в «психушку»

Сегодня, 14:43
Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев высказался на видео о последних новостях касательно стрельбы певца Витаса по соседям. Шоумен осудил и пристыдил исполнителя за такое поведение, посоветовав «лечить голову».

Рустам Солнцев посоветовал обратиться Витасу в «психушку»

 

Бывший участник «Дома-2» и телеведущий Рустам Солнцев записал видеоролик, в котором высказал свое мнение о последних услышанных им новостях про певца Витаса, который стрелял по своим соседям. Шоумен шокирован подобным поведением исполнителя, и удивлен, что в Китае его творчеством восхищаются и даже недавно установили памятник в его честь. Солнцев утверждает, что если бы ему поручили ставить памятник певцу, то он сделал бы его из «говна и веток».

 
 
 
Экс-участник «Дома-2» не знает под воздействием каких наркотических веществ был Витас, когда стрелял по людям. По словам Солнцева, помочь тут может «Дана Борисова с ее островом» или «психушка». Возможно, шоумен имеет в виду то, что не так давно российская телеведущая Дана Борисова проходила лечение в клинике Таиланда от наркотической и алкогольной зависимости.

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