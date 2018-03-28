Рустам Солнцев посоветовал обратиться Витасу в «психушку»

Экс-участник «Дом-2» Рустам Солнцев высказался на видео о последних новостях касательно стрельбы певца Витаса по соседям. Шоумен осудил и пристыдил исполнителя за такое поведение, посоветовав «лечить голову».





Экс-участник «Дома-2» не знает под воздействием каких наркотических веществ был Витас, когда стрелял по людям. По словам Солнцева, помочь тут может «Дана Борисова с ее островом» или «психушка». Возможно, шоумен имеет в виду то, что не так давно российская телеведущая Дана Борисова проходила лечение в клинике Таиланда от наркотической и алкогольной зависимости.

Бывший участник «Дома-2» и телеведущий Рустам Солнцев записал видеоролик, в котором высказал свое мнение о последних услышанных им новостях про певца Витаса, который стрелял по своим соседям. Шоумен шокирован подобным поведением исполнителя, и удивлен, что в Китае его творчеством восхищаются и даже недавно установили памятник в его честь. Солнцев утверждает, что если бы ему поручили ставить памятник певцу, то он сделал бы его из «говна и веток».