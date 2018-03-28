Джанабаева откровенно рассказала о тяготах жизни с Валерием Меладзе

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева впервые открыто заговорила о своих отношениях с певцом Валерием Меладзе. Поначалу молодую женщину откровенно травили и называли разлучницей. Альбина была вынуждена превратиться едва ли не в затворницу, однако недавно она решила, что с нее достаточно, и стала демонстрировать всем, как счастлива с любимым мужчиной и двумя сыновьями.

Дарья Светозарова

Альбина и Валерий вместе воспитывают двух сыновей – 14-летнего Костю и маленького Луку, которому исполнилось уже три года. Джанабаева поначалу избегала афиширования своего романа с популярным артистом. По ее словам, у них с Валерием были разные периоды в отношениях, но сейчас она готова к общению с подписчиками и радуется, когда получает от них отклик в Instagram. Однако барьер окончательно певица снимать не спешит.В связи с этим Альбина не показывает в Сети лица своих сыновей, уважая их право на личную жизнь. Старший, Костя, и сам не желает быть объектом внимания публики. Он уверен, что крест публичности должны нести его родители, ведь это их работа, а для себя он желает иной судьбы. У подростка на все есть свое мнение, но певицу это не огорчает – наоборот. Парень взрослеет и переживает переходный возраст., на него сложно повлиять, но зачастую этого и не требуется. Он спокойный и даже степенный и всегда рассуждает здраво.Младший наследник Джанабаевой и Меладзе – требовательный ребенок со вспыльчивым характером, он абсолютная противоположность старшему борату. Как заметила сама певица, характеры мальчиков соответствуют их именам.